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    В мире

    Губернатор Севастополя: штаб Черноморского флота РФ атакован БПЛА в "день военно-морского флота"

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    Штаб Черноморского флота РФ атакован БПЛА в
    AP Photo/Sergey Ponomarev     На месте происшествия. 21.07.2022
    Фото из телеграм-канала губернатора Севастополя     На месте происшествия. 21.07.2022
    Фото из телеграм-канала губернатора Севастополя

    Утром в воскресенье, 31 июля, в "день военно-морского флота РФ", штаб Черноморского флота РФ был атакован беспилотником, пострадали не менее пяти человек, сообщают агентства РИА Новости и "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Севастополя Михаила Развозжаева.

    "Все праздничные мероприятия из соображений безопасности отменены. Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома", – сказано в сообщении губернатора.

    "Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-морского флота. Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным, это – беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана. Работает ФСБ, обстоятельства выясняются", – написал Развожаев.

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    На месте происшествия работают следователи ФСБ РФ.

    Спустя несколько часов после первого сообщения было объявлено, что число пострадавших "возросло до шести": двое в состоянии средней тяжести, четверо ранены легко.

    Информация уточняется.

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    Штаб Черноморского флота РФ располагается в Севастополе на улице Советской, примерно в 200 км от линии фронта.

    Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук назвал "откровенной провокацией" утверждения российской стороны о том, что штаб Черноморского флота РФ в Севастополе был атакован украинским БПЛА. "Освобождение нашего Крыма... будет происходить не так и гораздо эффективнее. Всему свое время", – заявляет он.

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