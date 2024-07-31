В "Домодедово" задержан раввин с двумя упаковками "Ксанакса", его подозревают в контрабанде

Как сообщает телеграмм-канал"База", в аэропорту "Домодедово" 25 июля был задержан раввин московской общины горских евреев "Шаарей Кедуша" Аарон Цадиков, который собирался вылететь в Израиль.

В ручной клади 47-летнего раввина, шедшего по зеленому коридору, были найдены две упаковки седативного транквилизатора "Ксанакс" – в общей сложности 60 таблеток. При проверке в них оказалось 0,0588 грамм алпразолама.

По делу начата проверка. Против священнослужителя, у которого есть гражданство Израиля, может быть возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде психотропных веществ.