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В "Домодедово" задержан раввин с двумя упаковками "Ксанакса", его подозревают в контрабанде

время публикации: 31 июля 2024 г., 14:36 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 14:40
В "Домодедово" задержан раввин с двумя упаковками "Ксанакса", его подозревают в контрабанде
Wikipedia.org. Фото: DME Airport

Как сообщает телеграмм-канал"База", в аэропорту "Домодедово" 25 июля был задержан раввин московской общины горских евреев "Шаарей Кедуша" Аарон Цадиков, который собирался вылететь в Израиль.

В ручной клади 47-летнего раввина, шедшего по зеленому коридору, были найдены две упаковки седативного транквилизатора "Ксанакс" – в общей сложности 60 таблеток. При проверке в них оказалось 0,0588 грамм алпразолама.

По делу начата проверка. Против священнослужителя, у которого есть гражданство Израиля, может быть возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде психотропных веществ.

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