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Мир

Замглавы МИД России Богданов назвал ликвидацию Ханийи неприемлемым политическим убийством

время публикации: 31 июля 2024 г., 09:45 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 09:49
Замглавы МИД России Богданов назвал ликвидацию Ханийи неприемлемым политическим убийством
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов назвал ликвидацию главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи неприемлемым политическим убийством. "Это все очень нехорошо. Это абсолютно неприемлемое политическое убийство, и это приведёт к дальнейшей эскалации напряжённости", – сказал российский дипломат.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя последние события в Тегеране и Бейруте, отметил, что ближневосточный регион ждут самые трудные времена противостояния.

"Это не желанная ликвидация террористической угрозы, а неизбежная консолидация антиизраильского сопротивления по всему миру. Ближний Восток ждет резкая эскалация взаимной ненависти", – сказал он.

Отметим: после 7 октября 2023 года высокопоставленные представители ХАМАСа неоднократно посещали Москву. С главарями террористов встречался именно Богданов.

Мир
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