Замглавы МИД России Богданов назвал ликвидацию Ханийи неприемлемым политическим убийством
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов назвал ликвидацию главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи неприемлемым политическим убийством. "Это все очень нехорошо. Это абсолютно неприемлемое политическое убийство, и это приведёт к дальнейшей эскалации напряжённости", – сказал российский дипломат.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя последние события в Тегеране и Бейруте, отметил, что ближневосточный регион ждут самые трудные времена противостояния.
"Это не желанная ликвидация террористической угрозы, а неизбежная консолидация антиизраильского сопротивления по всему миру. Ближний Восток ждет резкая эскалация взаимной ненависти", – сказал он.
Отметим: после 7 октября 2023 года высокопоставленные представители ХАМАСа неоднократно посещали Москву. С главарями террористов встречался именно Богданов.