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Мир

Удар армии РФ по Киеву: разрушен жилой дом, есть погибший, множество раненых

Война в Украине
Погибшие
время публикации: 31 июля 2025 г., 07:48 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 08:02
Удар армии РФ по Киеву: разрушен жилой дом, есть погибший, множество раненых
МВД Украины

В ночь на 31 июля армия РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по целям в Украине, в том числе по жилым районам Киева.

Киевская администрация сообщает, что больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Разрушен жилой дом. Известно как минимум об одном погибшем и более 20 раненых в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал следующий комментарий: "Киев. Ракетный удар. Прямо в жилой дом. Под завалами люди. Все службы на месте. Русские террористы".

Мир
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