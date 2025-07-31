Удар армии РФ по Киеву: разрушен жилой дом, есть погибший, множество раненых

В ночь на 31 июля армия РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по целям в Украине, в том числе по жилым районам Киева.

Киевская администрация сообщает, что больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Разрушен жилой дом. Известно как минимум об одном погибшем и более 20 раненых в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал следующий комментарий: "Киев. Ракетный удар. Прямо в жилой дом. Под завалами люди. Все службы на месте. Русские террористы".