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    В мире

    Экс-президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения по делу порнозвезды Сторми Дэниэлс

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    Экс-президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения по делу порнозвезды Сторми Дэниэлс
    AP Photo/Evan Vucci     Экс-президенту США Дональду Трампу предъявлены обвинения по делу порнозвезды Сторми Дэниэлс
    AP Photo/Rebecca Blackwell     Сторми Дэниэлс в 2018 году
    AP Photo/Markus Schreiber

    Прокуратура Манхэттена обвинила бывшего президента США Дональда Трампа по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере, передает телеканал CNN.

    Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг потребовал, чтобы Дональд Трамп явился в суд для дачи показаний по сути предъявленного ему обвинения в рамках "дела Сторми Дэниэлс".

    Экс-президента хотят привлечь к судебной ответственности по делу о выплате 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниэлс во время предвыборной кампании 2016 года, чтобы "купить" ее молчание.

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    Коллегия присяжных в Нью-Йорке проголосовала за предъявление обвинений Трампу по этому делу.

    Такое происходит впервые в истории США.

    CNN публикует заявление представителя прокурора Элвина Брэгга, в котором говорится, что офис прокурора связался с адвокатом Трампа, чтобы "согласовать его явку" для предъявления обвинения.

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    Сайт телеканала CNN со ссылкой на адвоката Джо Такопину, представляющего интересы экс-президента, пишет, что Трамп, по всей видимости, на следующей неделе будет вынужден предстать перед судом для предъявления ему обвинений.

    Ряд влиятельных республиканцев выступили против судебного разбирательства в отношении Трампа и обвинили Брэгга в превышении полномочий по политическим мотивам. В частности, против действий прокурора выступили спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, губернатор Флориды Рон Десантис и член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин, которая потребовала объявить импичмент президенту Джо Байдену.

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    Ранее Дональд Трамп называл "политическим преследованием" и "вмешательством в выборы" обвинения против него по "делу Сторми Дэниелс".

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    В январе 2018 года газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что в 2006 году Трамп якобы состоял в отношениях с порноактрисой Сторми Дэниэлс, а незадолго до президентских выборов 2016 года заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание. Трамп заверял, что личных отношений с Дэниэлс у него не было. Но его бывший адвокат Майкл Коэн подтвердил информацию о плате Дэниэлс за молчание.

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