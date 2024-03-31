Франция спишет сотни бронетранспортеров и передаст их Украине

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил о новом пакете военной помощи Украине. По его словам, Киеву будут поставлены сотни бронетранспортеров и комплексы противовоздушной обороны.

"Чтобы удерживать фронт такой продолжительности, украинской армии нужны такие бронетранспортеры как наш VAB – это абсолютно необходимо для обеспечения маневренности", – цитирует его France 24.

БТР VAB находится на вооружении Франции с 1979 года, в общей сложности было произведено около 5000 единиц этой техники. Сейчас сухопутные войска переходят на бронеавтомобиль Griffon. В связи с этим в ближайший год ожидается списание сотен бронетранспортеров.

Министр подчеркнул, что эти машины остаются и в штатном расписании французской армии.

Будут переданы и зенитные ракеты Aster 30 для установок ПВО SAMP/T, сходным по тактико-техническим характеристикам американским комплексам Patriot. Эти поставки начнутся уже летом 2024 года.