Болгария и Румыния вступили в Шенгенскую зону, при одном условии

31 марта Болгария и Румыния присоединились к Шенгенской зоне. Дипломатические представительства этих государств получают возможность выдавать шенгенскую визу, позволяющую свободно пересекать границы между европейскими странами.

Однако для обоих государств вступление в Шенген будет неполным. Отменяется контроль над теми, кто пересекает границу морем или воздушным путем, однако на сухопутной границе КПП сохранятся из-за опасений, что Болгария и Румыния не смогут бороться с нелегальными мигрантами. Инициатором ограничений выступила Австрия.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что речь идет о значительном успехе обеих стран и историческим моментом для Шенгенской зоны в целом, напомнив, что это самая большая в мире зона свободного перемещения людей и товаров.

Путь обеих стран в Шенген был нелегким. Румыния и Болгария подпали просьбу о присоединении в 2007 году. Еще в 2011 году Еврокомиссия признала, что они соответствуют всем условиям соглашения. Основными противниками присоединения стали Австрия и Нидерланды, опасавшиеся, что в ЕС устремится поток нелегалов.