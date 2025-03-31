x
31 марта 2025
|
последняя новость: 10:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 марта 2025
|
31 марта 2025
|
последняя новость: 10:18
31 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Генштаб ВСУ: сбиты 57 из 131 российских беспилотников. Минобороны РФ: сбиты 66 украинских БПЛА

время публикации: 31 марта 2025 г., 09:48 | последнее обновление: 31 марта 2025 г., 09:53
Генштаб ВСУ: сбиты 57 из 131 российских беспилотников. Минобороны РФ: сбиты 66 украинских БПЛА
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 31 марта 2025 года российские военные выпустили по Украине 131 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 57 беспилотников, запущенных российскими военными. Еще 45 "шахеда" были локационно потеряны в регионах Украины без негативных последствий.

Сообщается также о запуске российскими военными двух баллистических ракет "Искандер-М", которые, судя по всему, перехвачены не были.

В результате российской атаки причинен ущерб в Киевской, Харьковской, Сумской, Житомирской и Донецкой областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 31 марта на территории Российской Федерации были перехвачены 66 украинских БПЛА самолетного типа. Перехваты осуществлялись над территорией Калужской, Курской и Брянской областей. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 31 марта 2025

Генштаб ВСУ: данные о потерях армии РФ на 1132-й день войны