Российский сайт NEWSru.com прекратил обновление новостной ленты. Комментарий редакции NEWSru.co.il

С понедельника, 31 мая 2021 года, российский сайт NEWSru.com прекратил обновление новостной ленты.

Наши московские коллеги пишут: "Мы перестаем работать по экономическим причинам, но вызваны они именно политической ситуацией в нашей стране. После 2014 года стало понятно, что коренным образом меняется не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика. Наша картина дня стала так отличаться от картинки, которую предпочитают государственные ресурсы, что сотрудничать с нами после событий 2014 года крупные рекламодатели перестали, а остальные начали особенно опасаться уже в этом году. Нам все чаще приходилось писать про принятие ограничительных законов, которые в любой день могли бы коснуться нас самих. Все больше уважаемых людей и источников правдивой информации мы вынуждены были маркировать как иноагентов и экстремистов. Ситуация, сложившаяся в экономике и в правовом поле, делает качественную работу NEWSru.com более невозможной".

Далее в публикации сказано: "Мы прощаемся с вами, но пока оставляем открытым весь архив, накопленный за 21 год работы. А это 1 миллион 172 тысячи 931 новость (не включая эту). Эта история событий XXI века крайне важна для понимания происходящего сегодня. Архив поможет не быть наивными и доверчивыми, поможет сопоставить факты и ответить на многие вопросы. Для нас это последнее сообщение на сегодня. Мы с грустью прощаемся с нашей совершенно уникальной и верной аудиторией. Ваш NEWSru.com".

Кроме того, редакция NEWSru.com опубликовала ретроспективную подборку "Какой была новостная картина в этот день – 31 мая в каждый год за последние 20 лет".

Комментарий редакции NEWSru.co.il

Это вынужденное решение редакции NEWSru.com – трагедия и огромная потеря для нас, израильской редакции NEWSru.co.il.

NEWSru.com более 20 лет был надежным источником информации о событиях в России и в мире. С момента создания NEWSru.co.il в 2005 году мы получали профессиональную поддержку от российских коллег, без которой не смогли бы построить и развивать наш информационный ресурс.

Продолжит ли работу NEWSru.co.il? Да.