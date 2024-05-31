x
31 мая 2024
|
последняя новость: 11:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 мая 2024
|
31 мая 2024
|
последняя новость: 11:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

После подсчета 50% голосов: Африканский Национальный Конгресс теряет большинство в парламенте Южной Африки

время публикации: 31 мая 2024 г., 10:51 | последнее обновление: 31 мая 2024 г., 10:51
После подсчета 50% голосов: Африканский Национальный Конгресс теряет большинство в парламенте Южной Африки
AP Photo/Nardus Engelbrecht/File

В Южной Африке продолжается подсчет голосов по итогам прошедших на этой неделе выборов в парламент страны. В соответствии с прогнозами, основанный Нельсоном Манделой Африканский Национальный Конгресс впервые с момента создания лишится абсолютного большинства.

После подсчета 55% голосов, АНС во главе с Сирилом Рамафосой набирает 42% голосов. Основная оппозиционная партия "Демократический альянс" набирает 24%. Левая популистская партия МКП бывшего президента Джейкоба Зумы получает 11% голосов. Крайне левая партия EFF, возглавляемая Джулиусом Малемой, набирает 9,55%.

Если не произойдет сюрпризов при подсчете оставшихся голосов, АНК впервые придется формировать коалиционное правительство и договариваться о личности президента (его назначает парламент).

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 01 декабря 2022

"Фармгейт": у президента ЮАР украли миллионы, за это ему грозит импичмент