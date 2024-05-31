После подсчета 50% голосов: Африканский Национальный Конгресс теряет большинство в парламенте Южной Африки

В Южной Африке продолжается подсчет голосов по итогам прошедших на этой неделе выборов в парламент страны. В соответствии с прогнозами, основанный Нельсоном Манделой Африканский Национальный Конгресс впервые с момента создания лишится абсолютного большинства.

После подсчета 55% голосов, АНС во главе с Сирилом Рамафосой набирает 42% голосов. Основная оппозиционная партия "Демократический альянс" набирает 24%. Левая популистская партия МКП бывшего президента Джейкоба Зумы получает 11% голосов. Крайне левая партия EFF, возглавляемая Джулиусом Малемой, набирает 9,55%.

Если не произойдет сюрпризов при подсчете оставшихся голосов, АНК впервые придется формировать коалиционное правительство и договариваться о личности президента (его назначает парламент).