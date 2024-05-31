Арабские страны хотят отозвать антиизраильскую резолюцию ВОЗ из-за требования освободить похищенных

Группа арабских стран в последний момент отозвала антиизраильскую резолюцию, продвигавшуюся ею на проходящей в Женеве 77-й сессии Всемирной организации здравоохранения при поддержке России и Ирана.

Перед итоговым голосованием по резолюции, осуждающей Израиль за ситуацию в сфере здравоохранения в секторе Газы, израильской делегации в ВОЗ удалось добиться включения в нее поправки, требующей немедленного освобождения заложников, и осуждающих использование ХАМАСом медицинской инфраструктуры и автомобилей скорой помощи в военных целях.

После того, как представители 50 стран проголосовали за включение поправки в текст резолюции, она была отозвана. Следует отметить, что Словения, Бельгия, Ирландия и Норвегия были в числе 44 стран, которые проголосовали против поправки, призывавшей к освобождению похищенных. 83 страны воздержались от голосования.

Представитель Египта подал заявку на снятие резолюции с голосования, однако, по правилам ВОЗ, теперь для этого требуется согласие Израиля, чья поправка была включена в текст резолюции. На данный момент не ясно, какое решение будет принято в итоге.