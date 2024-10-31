Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 981-й день войны. Заявлено о ликвидации израильского РЛК

Министерство обороны РФ 31 октября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 981-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более двух месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины за неделю утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Охримовка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два автомобиля и две 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка и Голубовка Харьковской области. Отражены шесть контратак штурмовых групп 28-й и 44-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 610 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства, 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", 122 мм гаубицу Д-30, 100 мм противотанковую пушку "Рапира", 105 мм орудие М119 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, а также две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены три полевых склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 33-й, 54-й, 72-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Анновка, Зализнянское, Часов Яр, Дальнее, Романовка, Курахово, Никифоровка, Северск и Славянск Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку подразделений 25-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 810 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, боевая бронированная машина "Казак", девять автомобилей, 155 мм гаубица М777 и два 105 мм орудия М119 производства США, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, радиолокационный комплекс "ieMHR" израильского производства, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 59-й мотопехотной, 93-й, 100-й, 151-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Дзержинск, Кураховка, Заря, Красное и Димитров Донецкой Народной Республики. Отражены 11 контратак формирований 93-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии. Противник потерял до 565 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, 152 мм гаубицу "Мста-Б", три 152 мм орудия Д-20 и две 122 мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Ясная Поляна Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям 58-й мотопехотной, 152-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Раздольное Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку подразделений 37-й бригады морской пехоты. Потери противника составили до 100 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Caesar" производства Франции. Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной бригады ВСУ, 121-й, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белозерка, Казацкое, Токаревка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, три автомобиля, 152 мм гаубица "Мста-Б", два 152 мм орудия Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 105 мм орудие М119 производства США и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожено три полевых склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции и 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

Отметим, что об уничтожении израильского оружия в Украине минобороны РФ заявляет седьмой раз с начала войны – причем в пятый раз за октябрь 2024 года. Власти Израиля эти заявления минобороны РФ до сих пор не комментировали.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 647 самолетов, 283 вертолета, 34945 беспилотных летательных аппаратов, 584 зенитных ракетных комплекса, 18927 танков и других боевых бронированных машин, 1482 боевые машины реактивных систем залпового огня, 17059 орудий полевой артиллерии и минометов, 27781 единица специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 75400 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).