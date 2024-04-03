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Около побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,2

время публикации: 03 апреля 2024 г., 05:15 | последнее обновление: 03 апреля 2024 г., 05:25
Около побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,2
AP Photo/Eugene Hoshiko

В среду, 3 апреля, у восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,2, за которым последовали десятки повторных подземных толчков магнитудой до 6,5.

Центральное метеорологическое управление Тайваня передает, что эпицентр находился у восточного побережья острова в 25 км к юго-востоку от города Хуалянь, очаг залегал на глубине 15,5 км.

Сообщается, что в уезде Хуалянь частично обрушился восьмиэтажный жилой дом. Есть и другие разрушения.

Сведения о жертвах землетрясения уточняются.

Подземные толчки ощущали и на территории Японии.

Тайвань расположен в сейсмически активной зоне Тихого океана. Ежегодно в этом районе происходят в среднем три землетрясения магнитудой более 6. В сентябре 1999 года землетрясение магнитудой 7,6 привело к гибели 2,4 тысячи человек. За последние годы самым сильным было землетрясение в феврале 2018-го: тогда десятки людей погибли, сотни пострадали при землетрясении магнитудой 6,4.

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