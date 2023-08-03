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    В мире

    Убийца 11 человек в синагоге в Питтсбурге приговорен к смертной казни

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    Убийца 11 человек в синагоге в Питтсбурге приговорен к смертной казни
    AP Photo/Gene J. Puskar/Pennsylvania Department of Transportation

    В среду, 2 августа, 50-летний Роберт Бауэрс, убивший 11 человек синагоге "Эц а-хаим" в Питтсбурге в 2018 году, был единогласно приговорен к смертной казни федеральным жюри. Как отмечает CNN, это первый смертный приговор, вынесенный в федеральном суде за период правления администрации Джо Байдена, которая ввела мораторий на казни.

    В июне присяжные признали Бауэрса виновным по 63 пунктам обвинений в преступлениях на почве ненависти в ходе судебного процесса, проходившего в Питтсбурге (штат Пенсильвания).

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    Адвокаты Бауэрса утверждали, что он страдает серьезными психическими заболеваниями, в том числе шизофренией, отмечает "Голос Америки".

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    Присяжные заслушали показания некоторых выживших после нападения и ознакомились с доказательствами антисемитских взглядов Бауэрса. Речь идет, в частности, о многочисленных публикациях с нападками на евреев, которые он размещал на одном из ультраправых сайтов в течение нескольких месяцев, предшествовавших нападению.

    В федеральном суде для вынесения смертного приговора требуется единогласное голосование присяжных на каждой отдельной фазе процесса, и судья не может отклонить решение присяжных. Если бы присяжные не смогли прийти к единогласному решению, то Бауэрс был бы приговорен к пожизненному заключению без возможности досрочного освобождения.

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    Судья окружного суда Роберт Колвилл должен официально вынести смертный приговор Бауэрсу на слушаниях утром 3 августа, в ходе которых, как ожидается, перед судом выступят родственники жертв Бауэрса, сообщает New York Times.

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    Когда смертный приговор Боуэрсу будет приведен в исполнение, пока неясно: министерство юстиции США ввело мораторий на исполнение смертных приговоров на федеральном уровне на время рассмотрения вопроса о смертной казни, которую Байден обещал отменить, когда баллотировался в президенты.

    ИМЕНА ПОГИБШИХ

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    1. Дэниел Стейн (71)
    2. Джойс Финберг (75)
    3. Ричард Готтфрид (65)
    4. Роуз Малингер (97)
    5. Джерри Рабинович (66)
    6. Сесиль Розенталь (59)
    7. Дэвид Розенталь (54)
    8. Бернайс Саймон (84)
    9. Сильван Саймон (86)
    10. Мелвин Вакс (88)
    11. Ирвинг Янгер (69)

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    Массовое убийство в синагоге "Эц а-хаим" в Питтсбурге. Фоторепортаж

    Ранения различной степени тяжести получили 17 человек.

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    Неонацист Роберт Бауэрс ворвался в здание синагоги, где в это время шла молитва, с криком "Все евреи должны умереть!" и открыл огонь по людям. Расстреляв людей, находившихся на первом этаже здания и в подвале, злоумышленник поднялся на третий. На место происшествия прибыли подразделения местной полиции и спецподразделения SWAT, однако полицейским не сразу удалось войти в здание, так как преступник открыл по ним огонь, вынуждая прятаться за машинами. Во время перестрелки убийца был ранен. Его удалось задержать.

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    Синагога "Эц а-хаим" находится в районе Сквирел Хилл, где проживает большая еврейская община.

    Список нападений на евреев и еврейские объекты в США с 1977 года

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    Публикуем список наиболее известных вооруженных нападений на евреев и еврейские объекты в США за последние десятилетия.

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    Отметим, что данный список неполон. В нем перечислены лишь те инциденты, которые вызвали широкий резонанс.

    27 октября 2018. Неонацист Роберт Бауэрс совершил вооруженное нападение в здании синагоги "Эц а-хаим" в Питтсбурге. Убиты 11 человек. Нападавший ранен и задержан.

    13 апреля 2014. Неонацист Фрейзер Гленн Миллер-младший (по кличке "Кросс") совершил вооруженное нападение в Канзас-сити возле еврейского центра, где проходило прослушивание подростков для участия в шоу "Канзас-Сити суперстар". Жертвами нападения стали 14-летний Рит Гриффин Андервуд и его дедушка, 69-летний Уильям Льюис Корпорон, а также 53-летняя Терри ЛаМанно.

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    10 июня 2009. Неонацист Джеймс фон Брунн совершил вооруженное нападение в Музее Холокоста в Вашингтоне. Он убил 39-летнего Стивена Т. Джонса, охранника музея.

    28 июля 2006. 32-летний Навид Хак, американец пакистанского происхождения, совершил вооруженное нападение в здании Еврейской федерации в Сиэтле. Он убил 59-летнюю Памелу Уочтер. Террорист заявил, что он мусульманин, а стрельба по людям в еврейском центре – его месть Израилю.

    4 июля 2002. Теракт в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Хишам Мухаммад Али Хадайет, иммигрант из Египта, открыл огонь по людям около стойки израильской авиакомпании "Эль-Аль". Убиты сотрудница "Эль-Аль" Виктория Хен и пассажир Яаков Аминов, еще четверо ранены. Террорист застрелен.

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    10 августа 1999. Один из лидеров расистов Буфорд О. Ферроу совершил вооруженное нападение на еврейский общинный центр Лос-Анджелеса, ранив четырех детей и женщину. Позже он убил почтальона филиппинского происхождения. Осужден на пожизненное заключение.

    1 марта 1994. Ливанский иммигрант Рашид Баз в районе Бруклинского моста в Нью-Йорке обстрелял фургон, в котором находились подростки-хасиды. Был убит Аарон Хальберстам, еще трое получили ранения. Осужден на пожизненное заключение.

    5 ноября 1990. Палестинский араб, эмигрировавший в США из Египта Ас-Саид Нусар застрелил в Нью-Йорке еврейского лидера Меира Кахане. Был приговорен к 22 годам лишения свободы, позже его приговорили к пожизненному заключению за участие в подготовке теракта во Всемирном торговом центре, который был совершен в 1993 году.

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    8 октября 1977. В пригороде Сент-Луиса Джозеф Пол Франклин обстрелял из охотничьего ружья группу евреев, выходивших из синагоги. Был убит Джеральд Гордон, еще один человек получил ранения. Убийца казнен в 2013 году.

    9-11 марта 1977. В Вашингтоне бандиты из мусульманской секты ханафи захватили более 100 заложников в штаб-квартире "Бнай Брит". Спустя 38 часов все заложники были освобождены. Участники этого нападения были осуждены за другие преступления.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 1 Ноября 2018
    Возобновились слушания по делу убийцы из Питтсбурга: Бауэрс не признает свою вину
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 31 Октября 2018
    Предъявлены 44 обвинения убийце из Питтсбурга: ему грозит смертная казнь
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 29 Октября 2018
    Трагедия в Питтсбурге: траур в США, убийце евреев предъявлены обвинения
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 28 Октября 2018
    Опубликованы имена жертв нападения на синагогу в Питтсбурге
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