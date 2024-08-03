x
03 августа 2024
|
последняя новость: 11:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 августа 2024
|
03 августа 2024
|
последняя новость: 11:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Теракт на пляже в столице Сомали; более 30 погибших, десятки раненых

время публикации: 03 августа 2024 г., 10:53 | последнее обновление: 03 августа 2024 г., 11:07
Могадишо
AP Photo/ Farah Abdi Warsameh

В столице Сомали Могадишо террорист-смертник осуществил теракт на пляже Лидо у отелей Beach View и Piscatore. По сообщениям местных СМИ, после взрыва в одном из отелей или возле него началась стрельба.

В результате теракта погибли, по официальным данным, более 30 человек. Также сообщается о 30 раненых.

Предполагается, что взрыв устроен боевиками радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб", которая почти два десятилетия ведет террористическую кампанию против правительства Сомали.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 июля 2024

В Могадишо взорвано кафе, где транслировался финал чемпионата Европы, есть жертвы
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 июня 2024

В Сомали правительственными войсками уничтожены десятки джихадистов