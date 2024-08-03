Теракт на пляже в столице Сомали; более 30 погибших, десятки раненых
время публикации: 03 августа 2024 г., 10:53 | последнее обновление: 03 августа 2024 г., 11:07
В столице Сомали Могадишо террорист-смертник осуществил теракт на пляже Лидо у отелей Beach View и Piscatore. По сообщениям местных СМИ, после взрыва в одном из отелей или возле него началась стрельба.
В результате теракта погибли, по официальным данным, более 30 человек. Также сообщается о 30 раненых.
Предполагается, что взрыв устроен боевиками радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб", которая почти два десятилетия ведет террористическую кампанию против правительства Сомали.