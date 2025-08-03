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Мир

Минобороны РФ: перехвачены 93 украинских БПЛА. Зафиксированы попадания, есть пострадавшие

Война в России
Беспилотники
время публикации: 03 августа 2025 г., 07:29 | последнее обновление: 03 августа 2025 г., 07:36
Минобороны РФ: перехвачены 93 украинских БПЛА. Зафиксированы попадания, есть пострадавшие
Investigative Committee of Moscow via AP

Министерство обороны РФ сообщает, что в ночь на 3 августа российскими силами ПВО были перехвачены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Сколько БПЛА не удалось перехватить, не указано.

В сообщении минобороны РФ говорится, что перехваты осуществлялись над акваторией Черного моря, над территорией Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской, Нижегородской областей, над территорией Краснодарского края, над Крымом.

Российские СМИ сообщают, что во время отражения атаки на нефтебазе в Адлерском районе Сочи загорелся резервуар с топливом, был закрыт Сочинский аэропорт. Есть пострадавшие в Воронежской области.

Мир
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