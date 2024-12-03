Во Вьетнаме утвердили смертный приговор предпринимательнице за мошенничество на сумму более $12 млрд

Во вторник, 3 декабря, Народный суд Хошимина утвердил смертный приговор 68-летней предпринимательнице Труонг Ми Лань, возглавлявшей группу Van Thinh Phat. Она была признана виновной в мошенничестве на сумму 12,46 миллиарда долларов – это крупнейшее мошенничество в истории Вьетнама.

Судебный процесс над Труонг Ми Лань был начат в марте 2024 года. Ей вменялись в вину растрата имущества, дача взяток, нарушение правил кредитования.

По этому делу в качестве обвиняемых проходят около 90 человек – как сотрудников коммерческих структур, так и государственных чиновников.