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Мир

Во Вьетнаме утвердили смертный приговор предпринимательнице за мошенничество на сумму более $12 млрд

Мошенничество
Вьетнам
время публикации: 03 декабря 2024 г., 08:11 | последнее обновление: 03 декабря 2024 г., 08:17
Во Вьетнаме утвердили смертный приговор предпринимательнице за мошенничество на сумму более $12 млрд
AP Photo/Anh Tuc

Во вторник, 3 декабря, Народный суд Хошимина утвердил смертный приговор 68-летней предпринимательнице Труонг Ми Лань, возглавлявшей группу Van Thinh Phat. Она была признана виновной в мошенничестве на сумму 12,46 миллиарда долларов – это крупнейшее мошенничество в истории Вьетнама.

Судебный процесс над Труонг Ми Лань был начат в марте 2024 года. Ей вменялись в вину растрата имущества, дача взяток, нарушение правил кредитования.

По этому делу в качестве обвиняемых проходят около 90 человек – как сотрудников коммерческих структур, так и государственных чиновников.

Мир
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