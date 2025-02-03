Спецслужбы Азербайджана объявили о нейтрализации группировки "Лесных братьев"

Спецслужбы Азербайджана объявили о нейтрализации религиозно-экстремистской группировки "Лесные братья", готовившей теракты на севере страны, и о ликвидации восьми ее боевиков, шесть человек арестованы.

Служба госбезопасности и МВД Азербайджана заявляют: "Спецслужбы предприняли совместные комплексные меры по выявлению террористических провокационных действий и пресечению незаконной деятельности на территории Азербайджан членов радикальных религиозно-экстремистских группировок, связанных с международными террористическими организациями. Оперативно-следственными мероприятиями было установлено, что осужденный за участие в деятельности террористической группировки "Лесные братья" Гадир Гаджиев, войдя в преступную связь с жителями Гусарского района Кямраном Керимхановым, Умудом Гюлалиевым, Валериком Адиловым, Риядом Сафаралиевым, Ровшаном Лачиновым, Назимом Закиевым и другими, вел с ними подготовку к терактам на территории Гусарского района, создавал подземные укрытия в лесном массиве на территории сел Хиль, Джибир и Ясаб, обеспечивали снабжение этих укрытий боеприпасами, взрывчатыми веществами, техническими приспособлениями и другими средствами... Алипаша Кямилов бросил 2 ручные гранаты "РГО-78", в результате чего один из спецназовцев был ранен. В ходе операции Кямилов был обезврежен. В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий в лесистой местности вблизи села Джибир (Гусарский район) были обнаружены тайные укрытия и места хранения. Члены незаконного вооруженного формирования – Гадир Гаджиев, Рияд Сафаралиев, Валерик Адилов и Умуд Гюлалиев, применившие взрывные устройства и оказавшие вооруженное сопротивление, были ликвидированы. В ходе осмотра обнаруженных укрытий были изъяты предназначенные для изготовления взрывных устройств торф, ацетон, детонаторы, дистанционно управляемые взрывные механизмы, арматура и свинцовые детали, используемые в качестве осколков, два автомата Калашникова, три охотничьих ружья, патроны и пули для автоматов, а также флаг, который является символом незаконного вооруженного формирования, признанного на международном уровне террористической организацией".

Какие именно цели планировали атаковать террористы, в официальном заявлении не сказано.