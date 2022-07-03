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    В мире

    Подозрение на теракт в торговом центре Копенгагена: полиция сообщила о погибших

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    Подозрение на теракт в торговом центре Копенгагена: полиция сообщила о погибших
    AP Photo/Julio Cortez

    Полиция Копенгагена подтвердила, что в результате стрельбы в крупнейшем торговом центре Дании Field's есть погибшие. На данном этапе полиция не уточняет, сколько человек были убиты.

    Начальник полиции Сорен Томассен сообщил о задержании 22-летнего датчанина по подозрению в причастности к убийству людей. Он отметил, что мотивы стрелка пока неизвестны, но не исключается версия теракта.

    Нападение на посетителей и работников ТЦ произошло в воскресный вечер, когда в торговом комплексе со 140 магазинами и ресторанами, было множество людей, в том числе с детьми.

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    На видео, снятых на месте происшествия и показанных местными телеканалами, можно увидеть, как люди в панике выбегают из ТЦ.

    Одна из свидетельниц рассказала газете Jyllands-Posten, что в начале было непонятно, что произошло. "Вокруг просто начался хаос", - сказала он.

    Другой свидетель в интервью телеканалу TV 2 сказал, что преступник стрелял из охотничьего ружья.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 3 Июля 2022
    Стрельба в торговом центре в Копенгагене, сообщается о раненых
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