Подозрение на теракт в торговом центре Копенгагена: полиция сообщила о погибших

Полиция Копенгагена подтвердила, что в результате стрельбы в крупнейшем торговом центре Дании Field's есть погибшие. На данном этапе полиция не уточняет, сколько человек были убиты.

Начальник полиции Сорен Томассен сообщил о задержании 22-летнего датчанина по подозрению в причастности к убийству людей. Он отметил, что мотивы стрелка пока неизвестны, но не исключается версия теракта.

Нападение на посетителей и работников ТЦ произошло в воскресный вечер, когда в торговом комплексе со 140 магазинами и ресторанами, было множество людей, в том числе с детьми.

adv_11 incontent_1

adv_12 m_ar_1

На видео, снятых на месте происшествия и показанных местными телеканалами, можно увидеть, как люди в панике выбегают из ТЦ.

Одна из свидетельниц рассказала газете Jyllands-Posten, что в начале было непонятно, что произошло. "Вокруг просто начался хаос", - сказала он.

Другой свидетель в интервью телеканалу TV 2 сказал, что преступник стрелял из охотничьего ружья.

adv_13 incontent_2