Поданы обвинения против активистов Palestine Action, повредивших самолеты британских ВВС

Четырем активистам в Великобритании официально предъявлены обвинения по делу о нанесении ущерба двум самолетам Voyager королевских ВВС на базе RAF Brize Norton, передает телеканал Sky News.

Указана сумма ущерба: 7 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что 20 июня (во время израильско-иранской войны) группа активистов на скутерах проникла на территорию военной базы в графстве Оксфордшир. Они повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. Ответственность за эту акцию взяла на себя пропалестинская группировка Palestine Action.

Четыре участника акции были задержаны. Они обвиняются в сговоре с целью проникновения на закрытую территорию, чтобы нанести ущерб безопасности или интересам Великобритании, а также в сговоре с целью нанесения ущерба уголовного характера.