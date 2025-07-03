x
03 июля 2025
|
последняя новость: 06:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 июля 2025
|
03 июля 2025
|
последняя новость: 06:59
03 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Поданы обвинения против активистов Palestine Action, повредивших самолеты британских ВВС

Великобритания
время публикации: 03 июля 2025 г., 06:13 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 06:19
На базе RAF Brize Norton
AP Photo/Frank Augstein

Четырем активистам в Великобритании официально предъявлены обвинения по делу о нанесении ущерба двум самолетам Voyager королевских ВВС на базе RAF Brize Norton, передает телеканал Sky News.

Указана сумма ущерба: 7 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что 20 июня (во время израильско-иранской войны) группа активистов на скутерах проникла на территорию военной базы в графстве Оксфордшир. Они повредили ломом два заправочных самолета Airbus Voyager и распылили красную краску на их турбины. Ответственность за эту акцию взяла на себя пропалестинская группировка Palestine Action.

Четыре участника акции были задержаны. Они обвиняются в сговоре с целью проникновения на закрытую территорию, чтобы нанести ущерб безопасности или интересам Великобритании, а также в сговоре с целью нанесения ущерба уголовного характера.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook