В США разбился самолет с парашютистами
время публикации: 03 июля 2025 г., 08:26 | последнее обновление: 03 июля 2025 г., 08:34
Вечером 2 июля в округе Глостер (штат Нью-Джерси, США) потерпел крушение одномоторный самолет, на борту которого находилось 15 человек, включая пилота. О погибших не сообщается, все находившиеся в самолете пострадали, 14 доставлены в больницы.
Трое пострадавших в критическом состоянии.
Судя по сообщению WPVI, в самолете находились парашютисты-любители.
Самолет вылетел из аэропорта Кросс-Кис, в Уильямстауне.
Причина крушения выясняется Национальным советом США по безопасности на транспорте.