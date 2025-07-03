В США разбился самолет с парашютистами

Вечером 2 июля в округе Глостер (штат Нью-Джерси, США) потерпел крушение одномоторный самолет, на борту которого находилось 15 человек, включая пилота. О погибших не сообщается, все находившиеся в самолете пострадали, 14 доставлены в больницы.

Трое пострадавших в критическом состоянии.

Судя по сообщению WPVI, в самолете находились парашютисты-любители.

Самолет вылетел из аэропорта Кросс-Кис, в Уильямстауне.

Причина крушения выясняется Национальным советом США по безопасности на транспорте.