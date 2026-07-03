Министерство обороны Германии объявило о развертывании второй батареи ПРО "Хец-3" производства "Израильской авиационной промышленности".

Первая батарея была размещена в Шёневальде/Хольцдорфе неподалеку от Берлина.

Новую батарею развернут на базе Кауфбойрен в Баварии, к юго-западу от Мюнхена, в 70 километрах от Дахау.

Развертывание второй батареи "Хец-3" повысит способность Германии защитить себя от баллистических ракет, которые может запустить Россия, и перехватывать их в космосе.

База Кауфюбойрен была построена нацистским режимом в 1935 году. Официально речь шла об учебной базе люфтваффе, но фактически она служила прикрытием для деятельности нацистской разведки.