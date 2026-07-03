Германия разместит батарею "Хец-3" на бывшей нацистской базе в 70 км от Дахау
время публикации: 03 июля 2026 г., 10:39 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 10:43
Министерство обороны Германии объявило о развертывании второй батареи ПРО "Хец-3" производства "Израильской авиационной промышленности".
Первая батарея была размещена в Шёневальде/Хольцдорфе неподалеку от Берлина.
Новую батарею развернут на базе Кауфбойрен в Баварии, к юго-западу от Мюнхена, в 70 километрах от Дахау.
Развертывание второй батареи "Хец-3" повысит способность Германии защитить себя от баллистических ракет, которые может запустить Россия, и перехватывать их в космосе.
База Кауфюбойрен была построена нацистским режимом в 1935 году. Официально речь шла об учебной базе люфтваффе, но фактически она служила прикрытием для деятельности нацистской разведки.