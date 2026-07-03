Число жертв российского удара по Киеву возросло до 30

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что число погибших в результате ударов армии РФ по Киеву 2 июля возросло до 30 человек, не менее 100 получили ранения и травмы.

Ночью из-под завалов были извлечены тела трех погибших.

Последствия массированного удара армии РФ по Киеву. Фоторепортаж

В ночь на четверг, 2 июля, армия РФ нанесла массированный комбинированный удар по Киеву и Киевской области с применением ударных беспилотников, баллистических и крылатых ракет. Генштаб ВСУ сообщал, что российские военные выпустили по Украине 74 ракеты (4 "Циркон", 24 "Искандер-М"/С-400, 34 Х-101, 8 "Калибр", 4 Х-59/69) и 496 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 48 ракет и 476 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 25 ракет и 12 ударных БПЛА в 33 локациях, а также падения фрагментов в 18 локациях. Причинен значительный ущерб в Киеве и Киевской области, множество погибших и раненых.