В Европе раскрыта глобальная сеть насильников, усыплявших жертв наркотиками

Правоохранительные органы из семи стран при поддержке Европола провели международную операцию под кодовым названием "Медуза" (Project Medusa), направленную против глобальных онлайн-сетей, участники которых усыпляли наркотиками и подвергали сексуализированному насилию женщин из своего близкого окружения, сообщает Deutsche Welle.

В рамках расследования, координационный центр которого развернулся в штаб-квартире Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) в Лондоне, силовикам удалось идентифицировать 156 преступников и их жертв, а также выявить четыре новых мизогинных интернет-сообщества.

Масштабное расследование началось после того, как в 2025 году немецкие журналисты передали правоохранителям информацию о существовании специализированной онлайн-платформы. Выяснилось, что речь идет не об изолированных инцидентах, а о разветвленной международной структуре, участники которой общались в закрытых форумах и зашифрованных мессенджерах. В этих группах мужчины детально планировали преступления, обменивались опытом, распространяли видеозаписи надругательств, координировали действия и нелегально распространяли рецептурные препараты и наркотические вещества для подавления воли жертв.

По словам представителей следствия, подобные преступления совершались годами. Преступники цинично пользовались своим положением доверия или профессионального авторитета, сожительствуя или близко зная своих жертв. Похожие схемы вызывают прямые ассоциации с громким делом француженки Жизель Пелико, которую собственный муж годами накачивал наркотиками и отдавал на изнасилование посторонним мужчинам. После суда над Домиником Пелико в 2025 году аналогичные преступные сети начали массово вскрываться по всей Европе – от Германии до Нидерландов.

На данный момент в рамках проекта "Медуза", запущенного в апреле 2026 года под руководством Германии и Великобритании, уже проведено 57 арестов, в том числе задержаны восемь человек непосредственно в Великобритании. Кроме того, следователям удалось защитить и обезопасить 158 жертв. В операции также принимают участие правоохранительные органы США, Бразилии, Франции, Нидерландов и Испании. В отношении подозреваемых возбуждены дела не только по статьям об изнасиловании, но и по обвинениям в нанесении опасных телесных повреждений и покушении на убийство, так как умышленное введение человека в состояние глубокого беспамятства несет прямую угрозу для жизни.