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    В мире

    Столкновение поездов на востоке Индии, сотни погибших

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    Столкновение поездов на востоке Индии, сотни погибших
    AP     Столкновение поездов на востоке Индии, сотни погибших
    AP     Столкновение поездов на востоке Индии, сотни погибших
    AP

    Власти Индии сообщают, что, по состоянию на утро 3 июня, число погибших в результате столкновения поездов в штате Одиша (восток страны) составляет 238 человек, более 600 получили ранения и травмы. Об этом заявил исполнительный директор государственной компании "Индийские железные дороги" Амитабх Шарма.

    Ранее агентство AFP передавало, что число погибших возросло до 288 человек, более 900 получили ранения и травмы. Но официально это не подтверждается.

    Поезда столкнулись 2 июня недалеко от города Баласор. 10-12 вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов после столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми.

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    В спасательной операции задействованы сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и их коллег из штата Одиша.

    Информация о жертвах уточняется.

    На данный момент неизвестно, есть ли среди погибших и пострадавших иностранцы.

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    Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что глубоко опечален происшествием, и выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 2 Июня 2023
    На востоке Индии пассажирский поезд сошел с рельсов; десятки погибших, сотни пострадавших
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