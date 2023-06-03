Столкновение поездов на востоке Индии, сотни погибших

Власти Индии сообщают, что, по состоянию на утро 3 июня, число погибших в результате столкновения поездов в штате Одиша (восток страны) составляет 238 человек, более 600 получили ранения и травмы. Об этом заявил исполнительный директор государственной компании "Индийские железные дороги" Амитабх Шарма.

Ранее агентство AFP передавало, что число погибших возросло до 288 человек, более 900 получили ранения и травмы. Но официально это не подтверждается.

Поезда столкнулись 2 июня недалеко от города Баласор. 10-12 вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов после столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми.

adv_11 m_ar_1

В спасательной операции задействованы сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и их коллег из штата Одиша.

Информация о жертвах уточняется.

На данный момент неизвестно, есть ли среди погибших и пострадавших иностранцы.

adv_12 m_ar_2

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что глубоко опечален происшествием, и выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших.