adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
14 - 26°
Тель-Авив:
18 - 24°
Эйлат:
22 - 32°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.620 ₪ 3.971 ₪
Иерусалим:
14 - 26°
Тель-Авив:
18 - 24°
Эйлат:
22 - 32°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В мире

    Пресс-служба Путина: Украина попыталась нанести удар по Кремлю с помощью БПЛА

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Пресс-служба Путина: Украина попыталалась нанести удар по Кремлю с помощью БПЛА
    AP Photo/Alexander Zemlianichenko

    Пресс-служба президента России Владимира Путина заявила, что Украина этой ночью попыталась нанести удар двумя беспилотниками по резиденции президента в Кремле. БПЛА были сбиты российскими спецслужбами.

    В официальном сообщении пресс-службы говорится, что Путин в результате атаки не пострадал и его график не претерпел изменений.

    "Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю где и когда посчитает нужным. Кремль расценивает попытку удара киевским режимом как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ накануне Дня Победы", – говорится в заявлении пресс-службы Кремля, которую цитируют российские СМИ.

    adv_11 incontent_1

    adv_12 m_ar_1

    Мэрия Москвы сообщила, что в российской столице принято решение запретить запуск беспилотников.

    Ранее в среду в российских пабликах появились сообщения о взрывах в районе Кремля.

    adv_13 incontent_2

    adv_14 m_ar_2

    adv_15 rimma_dw_d
    adv_16 rimma_dw_m
    adv_17 article_video
    Ссылки по теме
    adv_18 ar_middle_wwh
    adv_19 ar_middle_yandex
    adv_20 ar_middle_mobile_yandex
    adv_21 ar_right_wwh
    adv_22 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    15:10 Белорусский оппозиционер Роман Протасевич приговорен к восьми годам заключения
    14:47 Пресс-служба Путина: Украина попыталась нанести удар по Кремлю с помощью БПЛА
    14:41 В "Ликуде" заявили, что Итамар Бен-Гвир "не обязан оставаться в правительстве"
    13:58 Коалиция намерена досрочно утвердить проект государственного бюджета
    12:33 Скандал в коалиции: от "Оцмы Иегудит" потребовали объяснений
    12:23 В Негеве убит молодой мужчина
    11:48 Стрельба в школе в Белграде, есть жертвы
    11:22 Пожар на нефтехранилище в Краснодарском крае, сообщается о взрыве
    adv_23 ar_right_2
    adv_24 ar_right_3
    adv_25 ar_right_4
    adv_26 ar_right_5