Пресс-служба Путина: Украина попыталась нанести удар по Кремлю с помощью БПЛА

Пресс-служба президента России Владимира Путина заявила, что Украина этой ночью попыталась нанести удар двумя беспилотниками по резиденции президента в Кремле. БПЛА были сбиты российскими спецслужбами.

В официальном сообщении пресс-службы говорится, что Путин в результате атаки не пострадал и его график не претерпел изменений.

"Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю где и когда посчитает нужным. Кремль расценивает попытку удара киевским режимом как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ накануне Дня Победы", – говорится в заявлении пресс-службы Кремля, которую цитируют российские СМИ.

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Мэрия Москвы сообщила, что в российской столице принято решение запретить запуск беспилотников.

Ранее в среду в российских пабликах появились сообщения о взрывах в районе Кремля.

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