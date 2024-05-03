Армия РФ вновь атаковала Харьков; один человек погиб

Российские войска днем 3 мая обстреляли Харьков управляемыми авиационными бомбами, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Под российский удар попала жилая застройка в Холодногорском районе. По предварительной информации, повреждения получил трамвай, перевозивший пассажиров. Разрушены несколько частных домов, под завалами находятся люди.

По предварительной информации, в результате обстрела один человек погиб и двое пострадали, сообщил глава города Игорь Терехов. По его словам, погибла пожилая женщина. .