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Армия РФ вновь атаковала Харьков; один человек погиб

время публикации: 03 мая 2024 г., 18:36 | последнее обновление: 03 мая 2024 г., 19:03
Армия РФ нанесла удары по гражданской инфраструктуре Харькова
Головне управління ДСНС України у Харківській області

Российские войска днем 3 мая обстреляли Харьков управляемыми авиационными бомбами, сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Под российский удар попала жилая застройка в Холодногорском районе. По предварительной информации, повреждения получил трамвай, перевозивший пассажиров. Разрушены несколько частных домов, под завалами находятся люди.

По предварительной информации, в результате обстрела один человек погиб и двое пострадали, сообщил глава города Игорь Терехов. По его словам, погибла пожилая женщина. .

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Армия РФ нанесла удары по гражданской инфраструктуре Харькова