В Греции погибла женщина, принесшая с собой в банк взрывное устройство
время публикации: 03 мая 2025 г., 09:43 | последнее обновление: 03 мая 2025 г., 09:58
38-летняя женщина погибла в результате взрыва в городе Салоники на севере Греции, сообщает Reuters.
По предварительным данным, женщина несла с собой взрывное устройство и планировала заложить его в отделении банка. Внезапно оно взорвалось у нее в руках. По факту инцидента начато расследование.
По данным местных СМИ, женщина была известна полиции как причастная к грабежам.