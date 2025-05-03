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В Греции погибла женщина, принесшая с собой в банк взрывное устройство

Греция
время публикации: 03 мая 2025 г., 09:43 | последнее обновление: 03 мая 2025 г., 09:58
В Греции погибла женщина, принесшая с собой в банк взрывное устройство
AP Photo/Giannis Papanikos

38-летняя женщина погибла в результате взрыва в городе Салоники на севере Греции, сообщает Reuters.

По предварительным данным, женщина несла с собой взрывное устройство и планировала заложить его в отделении банка. Внезапно оно взорвалось у нее в руках. По факту инцидента начато расследование.

По данным местных СМИ, женщина была известна полиции как причастная к грабежам.

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