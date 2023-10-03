Катастрофа автобуса в Италии, десятки погибших
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Тяжелая авария произошла вечером во вторник, 3 октября, в итальянском городе Местре недалеко от Венеции. Пассажирский автобус рухнул с эстакады Риццарди на железнодорожные пути с высоты около 10 метров и загорелся.
В результате аварии не менее 21 человека погибли, 15 пострадали. Четыре или пять считаются пропавшими без вести.
В системе здравоохранения Венеции объявлено об инциденте с большим количеством пострадавших. На месте аварии работают не менее 40 бригад скорой помощи, пожарные бригады и полиция.
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Судя по имеющейся информации, среди пострадавших и погибших есть люди разных национальностей, в автобусе находились граждане Украины, Германии, Франции и Хорватии. Водитель был итальянцем.
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