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    В мире

    Катастрофа автобуса в Италии, десятки погибших

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    Катастрофа автобуса в Италии, десятки погибших
    AP Photo/Antonio Calanni     Катастрофа автобуса в Италии: множество жертв
    AP Photo/Andrew Medichini

    Тяжелая авария произошла вечером во вторник, 3 октября, в итальянском городе Местре недалеко от Венеции. Пассажирский автобус рухнул с эстакады Риццарди на железнодорожные пути с высоты около 10 метров и загорелся.

    В результате аварии не менее 21 человека погибли, 15 пострадали. Четыре или пять считаются пропавшими без вести.

    В системе здравоохранения Венеции объявлено об инциденте с большим количеством пострадавших. На месте аварии работают не менее 40 бригад скорой помощи, пожарные бригады и полиция.

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    Судя по имеющейся информации, среди пострадавших и погибших есть люди разных национальностей, в автобусе находились граждане Украины, Германии, Франции и Хорватии. Водитель был итальянцем.

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