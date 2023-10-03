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    В мире

    Стрельба в торговом центре в Бангкоке: есть жертвы, задержан 14-летний подозреваемый. На месте происшествия находились израильтяне

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    Стрельба в торговом центре в Бангкоке: трое убитых, задержан 14-летний подозреваемый
    AP Photo/Wason Wanichakorn

    В результате стрельбы в торговом центре Siam Paragon в центре Бангкока были убиты несколько человек, передает агентство Reuters.

    Полиция задержала 14-летнего подозреваемого в отеле Siam Kempinski, неподалеку от места происшествия.

    Местные телеканалы и блогеры публикуют видеозаписи, на которых видно, как во время стрельбы в торговом центре разбегаются взрослые и дети.

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    Первоначально сообщалось о троих убитых, потом появились сведения, что число жертв возросло до четырех. Но позже власти Таиланда подтвердили гибель двух человек – граждан Китая и Мьянмы.

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    Число раненых, по разным данным, от трех до семи.

    Мотивы действий убийцы выясняются. Известно, что он был вооружен пистолетом (предположительно, Glock 17). На голове стрелявшего была бейсболка с изображением флага США.

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    Проверяется, нет ли среди пострадавших израильтян.

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    В репортаже телеканала Sky News турист из Израиля, 26-летняя Шир Яав говорит: "Это произошло буквально за несколько минут. Мы видели, как люди бежали, бежали, бежали, мы не понимали, что происходит. Мы последовали с ними, а потом услышали несколько выстрелов, может шесть или семь. Мы заблокировали дверь магазина".

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