Генштаб ВСУ: сбиты 78 российских "шахедов". Минобороны РФ: перехвачены 113 украинских БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 3 октября 2024 года украинские ПВО перехватили 78 из 105 БПЛА-камикадзе типа "Shahed-136/131" ("Герань-2/1"), запущенных российскими военными. Еще 23 "шахедов" были локационно потеряны в регионах Украины. Один "шахед" улетел в сторону Беларуси.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Ровенской и Ивано-Франковской областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 3 октября над территорией России были сбиты или перехвачены 113 украинских БПЛА самолетного типа – в Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областях. При этом сообщалось, что международный аэропорт "Казань" был закрыт утром "до особого распоряжения".