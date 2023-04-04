Финляндия стала 31-м членом блока NATO

В 74-ю годовщину создания NATO в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе состоялась церемония вступления в него 31-го государства – Финляндии. Тем самым она отказалась от политики нейтралитета, которого в Хельсинки придерживались с 1944 года. Пересмотреть этот принцип финны решили после российского нападения на Украину в феврале 2022 года.

"Путин заявлял, что цель вторжения в Украину – отодвинуть NATO от границ России. Он хотел захлопнуть дверь в NATO, но получил прямо противоположный результат", – заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Он назвал 4 апреля 2023 года историческим днем.

"Еще недавно вступление Финляндии в NATO казалось нам немыслимым. Решение Финляндии показало, что это независимое, суверенное государство, способное принимать самостоятельные решения. NATO – альянс демократических стран, двери которого остаются открытыми для демократий", – добавил он.

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Столтенберг выразил надежду, что вскоре 32-м членом альянса станет Швеция. Стокгольм начал процедуру присоединения одновременно с Хельсинки, однако процесс был остановлен из-за сопротивления Турции, обвинившей Швецию в укрывательстве курдских террористов.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, выступая на церемонии, заявил, что испытывает соблазн поблагодарить президента России Владимира Путина за вступление Финляндии в NATO: "Его действия повлекли за собой те самые последствия, для предотвращения которых он и применил силу".

Отметим, что в результате присоединения Финляндии к NATO граница России и блока увеличилась более чем вдвое – на 1340 километров. Североатлантический блок оказался в считанных десятках километров от родного города Путина – Петербурга.

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