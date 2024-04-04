x
04 апреля 2024
|
последняя новость: 12:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 апреля 2024
|
04 апреля 2024
|
последняя новость: 12:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Китай впервые с 2020 года открывает доступ на Эверест

время публикации: 04 апреля 2024 г., 11:24 | последнее обновление: 04 апреля 2024 г., 11:32
Китай впервые с 2020 года открывает доступ на Эверест
AP Photo/Tashi Sherpa, File

Впервые с начала пандемии коронавируса власти Китая возобновили выдачу иностранцам специальных разрешений, позволяющих совершить восхождение на высочайшую гору мира – Эверест – со стороны Тибета.

Как отмечает телеканал CNN, сезон восхождений здесь длится с конца апреля по середину мая. Разрешение на подъем будут получать всего 300 иностранцев ежегодно. Плата включает доставку из Лхасы в базовый лагерь, аренду яков для доставки грузов и местных проводников.

Подъем с китайской стороны считается более легким, чем с непальской и до 2007 года именно этот маршрут был основным. Однако в 2008 было решено провести через Эверест эстафету олимпийского огня, и в разгар сезона гора была закрыта. Уплаченные альпинистами деньги никто не вернул.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 08 февраля 2024

BBC: альпинистам, поднимающимся на Эверест, придется забирать экскременты с собой
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 17 июня 2021

"Зачем тебе Эверест?" Интервью с первой израильтянкой, покорившей высочайшую вершину мира
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 24 мая 2019

После восхождения на Эверест погибли двое альпинистов