Китай впервые с 2020 года открывает доступ на Эверест

Впервые с начала пандемии коронавируса власти Китая возобновили выдачу иностранцам специальных разрешений, позволяющих совершить восхождение на высочайшую гору мира – Эверест – со стороны Тибета.

Как отмечает телеканал CNN, сезон восхождений здесь длится с конца апреля по середину мая. Разрешение на подъем будут получать всего 300 иностранцев ежегодно. Плата включает доставку из Лхасы в базовый лагерь, аренду яков для доставки грузов и местных проводников.

Подъем с китайской стороны считается более легким, чем с непальской и до 2007 года именно этот маршрут был основным. Однако в 2008 было решено провести через Эверест эстафету олимпийского огня, и в разгар сезона гора была закрыта. Уплаченные альпинистами деньги никто не вернул.