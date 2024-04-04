ФСБ арестовала ветерана ЦАХАЛа, намеревавшегося вступить в украинскую армию, он депортирован

Федеральная служба безопасности России задержала в Краснодарском крае бывшего военнослужащего ЦАХАЛа, который, как утверждается, намеревался вступить в украинскую армию.

"УФСБ России по Краснодарскому краю задержан гражданин Израиля Ланзман Юваль 1960 года рождения, бывший военнослужащий ЦАХАЛ, вынашивавший намерение вступить в украинские вооруженные формирования в целях участия в боевых действиях против Российской Федерации", – рассказывают в ведомстве.

Согласно РИА Новости, израильтянин "негативно относится к СВО и политике, проводимой российским руководством. Из-за этого он связывался с запрещенными террористическими группировками, отправляя им свои анкетные и автобиографические данные, чтобы вступить в состав группировок и выполнять "боевые задачи против России"".

Израильский военнослужащий получил официальное предостережение, после чего его депортировали в Израиль.