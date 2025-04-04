Армия РФ нанесла удар по городу Кривой Рог. Десятки погибших и раненых

В результате российского удара по Кривому Рогу, осуществленному вечером 4 апреля, погибли более 20 человек, среди них есть дети. Более 50 человек получили ранения.

"Российская ракета по обычному городу. Прямо по улице. По территории с жилыми домами. Предварительно это удар баллистики", – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Спасательная операция продолжается. Повреждены не менее пяти домов", – добавил он.

По словам Зеленского, "Россия не хочет прекращения огня и мы это видим", "весь мир видит".

Российские военные не комментировали удар по Кривому Рогу.