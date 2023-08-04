В ходе атаки надводных беспилотников в Новороссийске был поврежден военный корабль

Большой десантный корабль "Оленегорский горняк" получил повреждения в ходе атаки катеров-камикадзе в Новороссийске, передает телеграм-канал "Военный осведомитель".

Другие источники отмечают, что затопило один из отсеков корабля, из-за чего он дал крен.

Телеграм-канал Astra опубликовал видеозапись буксировки поврежденного корабля.

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Данная информация не подтверждена официально министерством обороны РФ даже после того, как поражение корабля стало очевидным.

Рано утром в пятницу, 4 августа, в акватории Новороссийска и села Мысхако прогремели взрывы. Министерство обороны РФ заявляло: "Сегодня ночью вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск. В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы". Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что атаку надводных дронов отразили экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец".

Утверждается, что в результате взрывов инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума, находящаяся под Новороссийском, не была повреждена.

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В Новороссийске расположена самая большая база военно-морского флота России. Расстояние по морю от территории, контролируемой Украиной – около 800 км.

Агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на "источники в украинской спецслужбе" передает: "Служба безопасности Украины совместно с Военно-морскими силами ВСУ провели операцию в бухте Новороссийска, вследствие которой поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк"". Далее цитируется источник агентства: "Спецоперацию проводили вместе с ВМС. В результате атаки "Оленегорский горняк" получил серьезную пробоину и в настоящее время не может выполнять свои боевые задачи. Все заявления россиян об "отбитой атаке" – фейк".

Украинская сторона опубликовала видеозапись, сделанную камерой, которая была установлена на беспилотном катере. Эта запись убедительно доказывает, что БДК "Оленегорский горняк" был поражен.

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Источник в спецслужбах Украины поясняет: "На видео видно, как надводный дрон СБУ, насыщенный 450 килограммами тротила, атакует вражеский корабль, где находится около 100 человек экипажа".

Ранее сообщалось, что в Крыму были слышны взрывы. Местные власти заявляют о срабатывании системы ПВО. Советник главы оккупационной администрации Крыма Олег Крючков заявил в своем телеграм-канале: "В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Все объекты сбиты... Повреждений и пострадавших нет". Министерство обороны РФ заявляет: "Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым. Дежурными средствами ПВО уничтожены десять БПЛА. Еще три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы". Неизвестно, какие объекты были целями атаки. Отметим, что минобороны РФ почти всегда заявляет, что все БПЛА над Крымом сбиты или подавлены, однако зачастую потом выясняется, что в результате таких атак причинен ущерб военным объектам.

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