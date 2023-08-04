adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
21 - 30°
Тель-Авив:
23 - 30°
Эйлат:
30 - 41°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.687 ₪ 4.034 ₪
Иерусалим:
21 - 30°
Тель-Авив:
23 - 30°
Эйлат:
30 - 41°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В мире

    В ходе атаки надводных беспилотников в Новороссийске был поврежден военный корабль

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Большой десантный корабль
    Фото: Netelo. Википедия

    Большой десантный корабль "Оленегорский горняк" получил повреждения в ходе атаки катеров-камикадзе в Новороссийске, передает телеграм-канал "Военный осведомитель".

    Другие источники отмечают, что затопило один из отсеков корабля, из-за чего он дал крен.

    Телеграм-канал Astra опубликовал видеозапись буксировки поврежденного корабля.

    adv_12 incontent_1

    adv_13 m_ar_1

    Данная информация не подтверждена официально министерством обороны РФ даже после того, как поражение корабля стало очевидным.

    Рано утром в пятницу, 4 августа, в акватории Новороссийска и села Мысхако прогремели взрывы. Министерство обороны РФ заявляло: "Сегодня ночью вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск. В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы". Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал, что атаку надводных дронов отразили экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец".

    Утверждается, что в результате взрывов инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума, находящаяся под Новороссийском, не была повреждена.

    adv_14 incontent_2

    adv_15 m_ar_2

    В Новороссийске расположена самая большая база военно-морского флота России. Расстояние по морю от территории, контролируемой Украиной – около 800 км.

    Агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на "источники в украинской спецслужбе" передает: "Служба безопасности Украины совместно с Военно-морскими силами ВСУ провели операцию в бухте Новороссийска, вследствие которой поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк"". Далее цитируется источник агентства: "Спецоперацию проводили вместе с ВМС. В результате атаки "Оленегорский горняк" получил серьезную пробоину и в настоящее время не может выполнять свои боевые задачи. Все заявления россиян об "отбитой атаке" – фейк".

    Украинская сторона опубликовала видеозапись, сделанную камерой, которая была установлена на беспилотном катере. Эта запись убедительно доказывает, что БДК "Оленегорский горняк" был поражен.

    adv_16 incontent_3

    adv_17 m_ar_3

    Источник в спецслужбах Украины поясняет: "На видео видно, как надводный дрон СБУ, насыщенный 450 килограммами тротила, атакует вражеский корабль, где находится около 100 человек экипажа".

    Ранее сообщалось, что в Крыму были слышны взрывы. Местные власти заявляют о срабатывании системы ПВО. Советник главы оккупационной администрации Крыма Олег Крючков заявил в своем телеграм-канале: "В нескольких районах Крыма сработали системы ПВО. Все объекты сбиты... Повреждений и пострадавших нет". Министерство обороны РФ заявляет: "Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым. Дежурными средствами ПВО уничтожены десять БПЛА. Еще три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы". Неизвестно, какие объекты были целями атаки. Отметим, что минобороны РФ почти всегда заявляет, что все БПЛА над Крымом сбиты или подавлены, однако зачастую потом выясняется, что в результате таких атак причинен ущерб военным объектам.

    adv_18 incontent_4

    adv_19 m_ar_4

    adv_20 rimma_dw_d
    adv_21 rimma_dw_m
    adv_22 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 4 Августа 2023
    В акватории Новороссийска прогремели взрывы: атака надводных беспилотников
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 4 Августа 2023
    В Крыму вновь сработали системы ПВО: атака БПЛА-камикадзе
    adv_23 ar_middle_wwh
    adv_24 ar_middle_yandex
    adv_25 ar_middle_mobile_yandex
    adv_26 ar_right_wwh
    adv_27 ar_right_1
    adv_28 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    12:06 Вечером в субботу вновь состоятся акции протеста: опубликован список улиц, перекрываемых в Тель-Авиве и Хайфе
    11:43 В перестрелке с бойцами ЦАХАЛа в Туль-Кареме был убит 18-летний боевик
    10:57 В Нацерете рабочий разбился насмерть при ремонте дома
    09:46 "Схемы": армия РФ использует переданные Киевом бомбардировщики и крылатые ракеты для ударов по Украине
    09:40 Антитеррористические операции в Иудее и Самарии: задержаны пять подозреваемых
    09:14 В ходе атаки надводных беспилотников в Новороссийске был поврежден военный корабль
    08:34 Посольство Украины призвало правительство Израиля помочь в защите евреев Одессы
    08:19 Средняя зарплата в хайтеке снизилась на 11% за два месяца
    adv_29 ar_right_2
    adv_30 ar_right_3
    adv_31 ar_right_4
    adv_32 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom