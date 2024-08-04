60000 миль под водой: американская подлодка вернулась из двухлетнего похода

На военно-морскую базу Кингс-Бей в штате Джорджия вернулась из похода, продолжавшегося 727 дней, атомная подводная лодка Florida класса Ohio. Она прошла через Атлантический, Индийский и Тихий океан, преодолев более 60000 миль. За время плавания на лодке пять раз менялся экипаж.

"Мы продемонстрировали, что оснащенная крылатыми ракетами подводная лодка может действовать где угодно и когда угодно. Мы прошли несколько океанов. Лодки с Восточного берега крайне редко отправляются к Западному. Моряки проделали недюжинную работу", – заявил командир "синего" экипажа капитан Питер Френч.

Как сообщает пресс-служба ВМФ США, во время плавания экипаж выполнял задачи, связанные с национальной безопасностью, обеспечивая сдерживающий потенциал США. Во время похода лодка посетила Грецию, Великобританию, Гуам и Диего-Гарсиа.

Florida была спущена на воду в 1981 году и вошла в состав флота в 1983 году. Первоначально она была оснащена баллистическими ракетами, однако в 2003-2006 годах прошла капитальный ремонт, в ходе которого ее переоборудовали под крылатые ракеты. Она способна нести 150 ракет Tomahawk.