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60000 миль под водой: американская подлодка вернулась из двухлетнего похода

время публикации: 04 августа 2024 г., 15:58 | последнее обновление: 04 августа 2024 г., 16:02
60000 миль под водой: американская подлодка вернулась из двухлетнего похода
Wikipedia.org. Фото: U.S. Navy/Photographer’s Mate 2nd Class Lynn Friant

На военно-морскую базу Кингс-Бей в штате Джорджия вернулась из похода, продолжавшегося 727 дней, атомная подводная лодка Florida класса Ohio. Она прошла через Атлантический, Индийский и Тихий океан, преодолев более 60000 миль. За время плавания на лодке пять раз менялся экипаж.

"Мы продемонстрировали, что оснащенная крылатыми ракетами подводная лодка может действовать где угодно и когда угодно. Мы прошли несколько океанов. Лодки с Восточного берега крайне редко отправляются к Западному. Моряки проделали недюжинную работу", – заявил командир "синего" экипажа капитан Питер Френч.

Как сообщает пресс-служба ВМФ США, во время плавания экипаж выполнял задачи, связанные с национальной безопасностью, обеспечивая сдерживающий потенциал США. Во время похода лодка посетила Грецию, Великобританию, Гуам и Диего-Гарсиа.

Florida была спущена на воду в 1981 году и вошла в состав флота в 1983 году. Первоначально она была оснащена баллистическими ракетами, однако в 2003-2006 годах прошла капитальный ремонт, в ходе которого ее переоборудовали под крылатые ракеты. Она способна нести 150 ракет Tomahawk.

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