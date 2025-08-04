Минобороны РФ: перехвачены 93 украинских БПЛА. Атакована железнодорожная станция

Министерство обороны РФ сообщает, что в ночь на 3 августа российскими силами ПВО был перехвачен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Сколько БПЛА не удалось перехватить, не указано.

В сообщении минобороны РФ говорится, что перехваты осуществлялись над акваторией Черного моря, над территорией Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Брянской, Ростовской, Рязанской областей, над территорией Московского региона, над Крымом.

Российские СМИ сообщают, что украинские беспилотники атаковали железнодорожную станцию Фролово в Волгоградской области. Движение через станцию перекрыто.