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Мир

Минобороны РФ: перехвачены 93 украинских БПЛА. Атакована железнодорожная станция

Война в России
Беспилотники
время публикации: 04 августа 2025 г., 08:16 | последнее обновление: 04 августа 2025 г., 08:21
Минобороны РФ: перехвачены 93 украинских БПЛА. Атакована железнодорожная станция
Investigative Committee of Moscow via AP

Министерство обороны РФ сообщает, что в ночь на 3 августа российскими силами ПВО был перехвачен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Сколько БПЛА не удалось перехватить, не указано.

В сообщении минобороны РФ говорится, что перехваты осуществлялись над акваторией Черного моря, над территорией Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Брянской, Ростовской, Рязанской областей, над территорией Московского региона, над Крымом.

Российские СМИ сообщают, что украинские беспилотники атаковали железнодорожную станцию Фролово в Волгоградской области. Движение через станцию перекрыто.

Мир
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