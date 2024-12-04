DPA: в Балтийском море российский корабль обстрелял немецкий вертолет
время публикации: 04 декабря 2024 г., 16:02 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 16:28
В среду, 4 декабря, экипаж российского корабля в Балтийском море выпустил сигнальные ракеты по немецкому военному вертолету, сообщает агентство DPA со ссылкой на источник в Брюсселе.
Сведений о пострадавших не поступало.
Судя по имеющейся информации, речь идет о предупредительном огне.
DPA сообщало о том, что сведения об этом инциденте упоминала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в кулуарах саммита NATO в Брюсселе.
Представитель минобороны ФРГ заявил, что не может подтвердить сообщение агентства DPA.