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Польский музей обнаружил личный штандарт Гитлера, возможно единственный сохранившийся

Музеи
Польша
время публикации: 04 декабря 2024 г., 13:34 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 13:35
Польский музей обнаружил личный штандарт Гитлера, возможно единственный сохранившийся
Wikipedia.org. Фото: Unknown author, Bundesarchiv, Bild 183-1990-0412-515 / CC-BY-SA 3.0

Национальный музей в Познани (Польша) обнаружил в своей коллекции личный штандарт Адольфа Гитлера. Как передает Polska Agencja Prasowa (РАР), экспонировать находку не планируется.

Находку идентифицировала историк искусств Александра Парадовская. РИА Новости публикует описание находки: "Штандарт размером один на один метр вышит золотой нитью, на нем посередине изображена свастика, окруженная дубовыми листьями, по углам – четыре орла". В Польше предположили, что это, возможно, единственный сохранившийся до наших дней штандарт, приготовленный специально для Гитлера.

"Тот факт, что это может быть единственное знамя такого рода, не вызывает у нас особой гордости, мы не планируем его демонстрировать, и никаких дальнейших исследований этого артефакта не планируется", – сказал Павел Осес из Национального музея в Познани.

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