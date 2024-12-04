Польский музей обнаружил личный штандарт Гитлера, возможно единственный сохранившийся

Национальный музей в Познани (Польша) обнаружил в своей коллекции личный штандарт Адольфа Гитлера. Как передает Polska Agencja Prasowa (РАР), экспонировать находку не планируется.

Находку идентифицировала историк искусств Александра Парадовская. РИА Новости публикует описание находки: "Штандарт размером один на один метр вышит золотой нитью, на нем посередине изображена свастика, окруженная дубовыми листьями, по углам – четыре орла". В Польше предположили, что это, возможно, единственный сохранившийся до наших дней штандарт, приготовленный специально для Гитлера.

"Тот факт, что это может быть единственное знамя такого рода, не вызывает у нас особой гордости, мы не планируем его демонстрировать, и никаких дальнейших исследований этого артефакта не планируется", – сказал Павел Осес из Национального музея в Познани.