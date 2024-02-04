В США подан иск против криптобиржи Binance, обвиненной в финансировании нападения на Израиль

Гражданка США Джудит Раанан, освобожденная из плена ХАМАСа, и родственники Итая Глиско и доктора Даниэля Леви, погибших 7 октября 2023 года, подали в Федеральный суд Манхеттена иск против криптобиржи Binance, заявляя, что она стала платформой для финансирования террористической группировки.

Согласно иску, в период 2017-2023 годов Binance обеспечила ХАМАС тайным каналом финансирования, скрытым от американских регуляторов. При этом утверждается: руководство компании знало, что определенные счета используются ХАМАСом и "Исламским джихадом".

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"В течение нескольких лет Binance охотно закрывала глаза на использование платформы незаконными игроками, включая террористов", – заявляют истцы. Они также утверждают, что ХАМАС и другие террористические группы фактически получали статус VIP.

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Главным спонсором группировки в иске называют Иран. Говорится в нем и о роли Сирии как одной из колыбелей ХАМАСа. Предполагается, что за этим иском последуют многие другие.

Напомним: 10 октября киберподразделение полицейского отдела "Лахав 433" в сотрудничестве с Национальным штабом по экономической борьбе с терроризмом при министерстве обороны, общей службой безопасности (ШАБАК) и другими службами блокировало криптовалютные счета, которые террористическая организация ХАМАС использовала для сбора пожертвований в социальных сетях.

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Террористы ХАМАСа действовали через "благотворительные" организации, собирая криптовалюту через социальные сети якобы на гуманитарные цели – на оказание помощи гражданскому населению Газы, на медицинскую помощь и т.п.

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Были блокированы счета, связанные с ХАМАСом, в блокчейн-системе Binance, а также счета в британском банке Barclay's, реквизиты которого были опубликованы ХАМАСом с целью получения пожертвований (эта операция была проведена совместно с британской полицией).