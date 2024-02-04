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    В мире

    В США подан иск против криптобиржи Binance, обвиненной в финансировании нападения на Израиль

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    В США подан иск против криптобиржи Binance, обвиненной в финансировании нападения на Израиль
    AP Photo/Richard Drew

    Гражданка США Джудит Раанан, освобожденная из плена ХАМАСа, и родственники Итая Глиско и доктора Даниэля Леви, погибших 7 октября 2023 года, подали в Федеральный суд Манхеттена иск против криптобиржи Binance, заявляя, что она стала платформой для финансирования террористической группировки.

    Согласно иску, в период 2017-2023 годов Binance обеспечила ХАМАС тайным каналом финансирования, скрытым от американских регуляторов. При этом утверждается: руководство компании знало, что определенные счета используются ХАМАСом и "Исламским джихадом".

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    "В течение нескольких лет Binance охотно закрывала глаза на использование платформы незаконными игроками, включая террористов", – заявляют истцы. Они также утверждают, что ХАМАС и другие террористические группы фактически получали статус VIP.

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    Главным спонсором группировки в иске называют Иран. Говорится в нем и о роли Сирии как одной из колыбелей ХАМАСа. Предполагается, что за этим иском последуют многие другие.

    Напомним: 10 октября киберподразделение полицейского отдела "Лахав 433" в сотрудничестве с Национальным штабом по экономической борьбе с терроризмом при министерстве обороны, общей службой безопасности (ШАБАК) и другими службами блокировало криптовалютные счета, которые террористическая организация ХАМАС использовала для сбора пожертвований в социальных сетях.

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    Террористы ХАМАСа действовали через "благотворительные" организации, собирая криптовалюту через социальные сети якобы на гуманитарные цели – на оказание помощи гражданскому населению Газы, на медицинскую помощь и т.п.

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    Были блокированы счета, связанные с ХАМАСом, в блокчейн-системе Binance, а также счета в британском банке Barclay's, реквизиты которого были опубликованы ХАМАСом с целью получения пожертвований (эта операция была проведена совместно с британской полицией).

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 10 Октября 2023
    Киберподразделение полиции Израиля блокировало криптовалютные счета ХАМАСа
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 22 Ноября 2023
    Биржа криптовалют Binance заплатит $4,4 млрд штрафа за отмывание денег ХАМАСа и "Исламского государства"
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