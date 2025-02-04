Глава AfD: "Холокост используют против нас как дубину"

Меньше трех недель остается до федеральных парламентских выборов в Германии. Опросы предрекают первое место Христианско-демократическому союзу – он набирает около 30% голосов избирателей. Сформировавшие нынешнюю коалицию социал-демократы получат около 16%.

Второе место на выборах, согласно социологам, получит ультраправая "Альтернатива для Германии" (AfD), выступающая против мигрантов, за ограничение помощи Украине и полномочий Евросоюза. Ей пророчат более 20% голосов.

Лидер партии Алис Вайдель в интервью телеканалу ARD заявила, что Холокост используют против AfD как дубину. "Использование Холокоста в качестве политического инструмента вызывает глубокое беспокойство", – цитирует ее Politico.

Вайдель также продолжила использовать термин "культ вины", имеющий неонацистскую коннотацию. "Политика Германии должна руководствоваться не исторической виной, а уверенностью в себе и ответственностью перед будущим", – сказала она.

Напомним: в поддержку партии выступил американский предприниматель Илон Маск, ключевой союзник президента Дональда Трампа. В конце января он обратился по видеосвязи к делегатам партийного съезда.

"Это нормально – гордиться тем, что ты немец. Это хорошо, что вы гордитесь немецкой культурой и немецкими ценностями, и не теряете этого. Важно не потерять свою идентичность в мультикультурализме, который все уничтожает", – заявил он.