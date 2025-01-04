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Мир

Президент США Байден вручил 19-ти лауреатам медаль Свободы

США
Джо Байден
время публикации: 04 января 2025 г., 22:51 | последнее обновление: 04 января 2025 г., 22:51
Президент США Байден вручил 19-ти лауреатам медаль Свободы
AP Photo/Ben Curtis

Президент США Джо Байден вручил Президентскую медаль Свободы известным личностям. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Всего медалей удостоены 19 человек, в числе которых бывший госсекретарь США Хилари Клинтон, американский миллиардер Джордж Сорос, американский модельер Ральф Лорен, аргентинский футболист Лионель Мессии, ирландский музыкант Боно и американский актёр Дензел Вашингтон.

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