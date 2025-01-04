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Мир

Минобороны РФ объявило о перехвате 16 украинских БПЛА, введены ограничения в Пулково

Война в Украине
Война в России
время публикации: 04 января 2025 г., 07:40 | последнее обновление: 04 января 2025 г., 07:44
Минобороны РФ объявило о перехвате 16 украинских БПЛА, введены ограничения в Пулково
Соцсети

Минобороны РФ заявляет, что в ночь на субботу, 4 января, российские военные уничтожили 16 украинских беспилотников над Брянской, Смоленской, Белгородской, Псковской и Ленинградской областями.

В то же время пресс-служба Росавиации объявила о временных ограничениях в петербургском аэропорту Пулково. Очевидно, это связано с атакой украинских БПЛА. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сегодня с 07:45 МСК на работу петербургского аэропорта Пулково введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", – говорится в сообщении Росавиации.

Мир
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