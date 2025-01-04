Минобороны РФ объявило о перехвате 16 украинских БПЛА, введены ограничения в Пулково

Минобороны РФ заявляет, что в ночь на субботу, 4 января, российские военные уничтожили 16 украинских беспилотников над Брянской, Смоленской, Белгородской, Псковской и Ленинградской областями.

В то же время пресс-служба Росавиации объявила о временных ограничениях в петербургском аэропорту Пулково. Очевидно, это связано с атакой украинских БПЛА. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сегодня с 07:45 МСК на работу петербургского аэропорта Пулково введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", – говорится в сообщении Росавиации.