МИД Израиля: среди раненых в результате "праздничной бойни" в Иллинойсе есть евреи
Министерством иностранных дел Израиля получена информация из США о том, что среди пострадавших в результате стрельбы в Хайленд-Парке во время празднования Дня независимости США есть члены еврейской общины.
Из МИД также передали, что израильский консул Инам Коэн находится на связи с представителями местных властей, а также с еврейской общиной.
Согласно сообщениям в СМИ, выстрелы прозвучали через 15 минут после начала праздничного шествия в Хайленд-Парке. Многие горожане сначала подумали, что это фейерверк или петарды. Один из свидетелей сообщал изданию Chicago Sun-Times, что насчитал не менее 20 выстрелов.
По словам свидетелей, стреляли, по всей видимости, из окна или крыши одного из домов. По другим источникам, стрелок находился на одном уровне с участниками парада.
Власти сообщили, что были убиты не менее пяти человек и более 20 получили ранения.
Полиция описывает стрелка как худощавого белого мужчину в возрасте от 18 до 20 лет с длинными темными волосами.
На брифинге представители властей сообщили, что обнаружена винтовка. Однако предполагается, что преступник по-прежнему вооружен.
Все праздничные мероприятия в городе, а также в соседних населенных пунктах отменены.