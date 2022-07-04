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    В мире

    МИД Израиля: среди раненых в результате "праздничной бойни" в Иллинойсе есть евреи

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    МИД Израиля: среди раненых в Иллинойсе есть члены еврейской общины
    AP Photo/Nam Y. Huh

    Министерством иностранных дел Израиля получена информация из США о том, что среди пострадавших в результате стрельбы в Хайленд-Парке во время празднования Дня независимости США есть члены еврейской общины.

    Из МИД также передали, что израильский консул Инам Коэн находится на связи с представителями местных властей, а также с еврейской общиной.

    Согласно сообщениям в СМИ, выстрелы прозвучали через 15 минут после начала праздничного шествия в Хайленд-Парке. Многие горожане сначала подумали, что это фейерверк или петарды. Один из свидетелей сообщал изданию Chicago Sun-Times, что насчитал не менее 20 выстрелов.

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    По словам свидетелей, стреляли, по всей видимости, из окна или крыши одного из домов. По другим источникам, стрелок находился на одном уровне с участниками парада.

    Власти сообщили, что были убиты не менее пяти человек и более 20 получили ранения.

    Полиция описывает стрелка как худощавого белого мужчину в возрасте от 18 до 20 лет с длинными темными волосами.

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    На брифинге представители властей сообщили, что обнаружена винтовка. Однако предполагается, что преступник по-прежнему вооружен.

    Все праздничные мероприятия в городе, а также в соседних населенных пунктах отменены.

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