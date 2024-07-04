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Парламентские выборы в Великобритании: согласно опросам, консерваторов ждет разгром

время публикации: 04 июля 2024 г., 09:56 | последнее обновление: 04 июля 2024 г., 10:01
Парламентские выборы в Великобритании: согласно опросам, консерваторов ждет разгром
AP Photo/Kin Cheung

В Великобритании проходят 4 июля парламентские выборы. Согласно всем опросам, победу на них одержат лейбористы, которые в последние 14 лет находились в оппозиции. Их лидер Кир Стармер станет следующим главой правительства Соединенного Королевства.

Британцам предстоит избрать 650 депутатов Палаты общин. Проголосовать можно на 40000 избирательных участках, расположенных не только в школах, церквях и общинных центрах, но и в пабах. Экзит-поллы будут опубликованы в 10 вечера по местному времени – после закрытия участков.

Последние опросы, сделанные перед выборами, предрекают лейбористам историческую победу. Им пророчат около 430 мест в парламенте. Это даже больше, чем 418, набранных Тони Блэром в 1997 году. Консерваторы, у которых сейчас 365 мандатов, останутся со 127 максимум.

Причиной поражения Консервативной партии станет экономический кризис, в немалой степени спровоцированный выходом Великобритании из Евросоюза, а также общая невнятность политики и неспособность к принятию решений. Нынешний глава правительства Риши Сунак провалил избирательную кампанию.

Лейбористы идут к власти под лозунгом национального возрождения. Стармер уже показал, что умеет проводить жесткую политику, когда смог очистить партию от антисемитизма, расцветшего при его предшественнике Джереми Корбине. Он также поддержал Израиль после нападения ХАМАСа 7 октября.

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