Российская прокуратура потребовала признать экстремистским бизнес владельца водки "Столичная" Юрия Шефлера

Генеральная прокуратура России обратилась в Тамбовский суд с требованием запретить деятельность в РФ владельца брендов водки "Столичная" и Московская" Юрия Шефлера и двух его компаний, зарегистрированных в Люксембурге: "Амбер Бевередж Груп Холдинг" и "Столи Груп", признав их экстремистским объединением.

Согласно иску, цитируемому ТАСС, Шефлер "своим поведением поощряет обстрелы российских регионов и ведет активную информационную поддержку киевского режима, а его структурами проводятся маркетинговые мероприятия для поддержки киевского режима".

Как утверждает российская сторона, компании Шефлера участвуют в финансировании "Поддержи Украину", закупающего для ВСУ беспилотники и другое военное оборудование. При этом прибыль от продажи алкоголя уходит за рубеж.

Прокуратура предлагает наложить арест на имущество Шефлера и его компаний, в том числе на банковские предпринимателя.