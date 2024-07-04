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"Инцидент в сфере безопасности" в Версале. Полиция штурмует дворец

время публикации: 04 июля 2024 г., 16:04 | последнее обновление: 04 июля 2024 г., 16:20
"Инцидент в сфере безопасности" в Версале. Полиция штурмует дворец
AP Photo/Pat Eaton-Robb

Подразделение полиции специального назначения взяло 4 июля штурмом Версальский дворец, расположенный недалеко от Парижа. Сообщается об "инциденте в сфере безопасности". Музейный комплекс был закрыт, его посетители эвакуированы.

На месте находятся десятки вооруженных сотрудников правоохранительных органов. В опубликованном администрацией музея объявлении общественность просят следовать указаниям полиции и не распространять слухи.

По неподтвержденным данным, у музея видели вооруженного ножом человека. Не исключается, что речь идет о конфликте двух уличных торговцев. Полиция подчеркивает, что подозрения на теракт нет.

Мир
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