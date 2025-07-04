Армия РФ атаковала Киев, десятки пострадавших

В ночь на 4 июля армия РФ вновь атаковала Киев. Местные власти сообщают о десятках пострадавших. На момент публикации данного сообщения известно о 23 пострадавших, 14 из них доставлены в больницы.

Среди пострадавших десятилетняя девочка, отмечает ГСЧС Украины.

Падения фрагментов БПЛА зафиксированы в Соломенском, Днепровском, Святошинском, Дарницком, Голосеевском и Шевченковском районах Киева.

Возникли пожары. Причинен значительный ущерб.