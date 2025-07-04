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Мир

Армия РФ атаковала Киев, десятки пострадавших

Война в Украине
Беспилотники
время публикации: 04 июля 2025 г., 08:10 | последнее обновление: 04 июля 2025 г., 08:16
Армия РФ атаковала Киев, десятки пострадавших
ГСЧС Украины

В ночь на 4 июля армия РФ вновь атаковала Киев. Местные власти сообщают о десятках пострадавших. На момент публикации данного сообщения известно о 23 пострадавших, 14 из них доставлены в больницы.

Среди пострадавших десятилетняя девочка, отмечает ГСЧС Украины.

Падения фрагментов БПЛА зафиксированы в Соломенском, Днепровском, Святошинском, Дарницком, Голосеевском и Шевченковском районах Киева.

Возникли пожары. Причинен значительный ущерб.

Мир
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