Армия РФ атаковала Киев, десятки пострадавших
время публикации: 04 июля 2025 г., 08:10 | последнее обновление: 04 июля 2025 г., 08:16
В ночь на 4 июля армия РФ вновь атаковала Киев. Местные власти сообщают о десятках пострадавших. На момент публикации данного сообщения известно о 23 пострадавших, 14 из них доставлены в больницы.
Среди пострадавших десятилетняя девочка, отмечает ГСЧС Украины.
Падения фрагментов БПЛА зафиксированы в Соломенском, Днепровском, Святошинском, Дарницком, Голосеевском и Шевченковском районах Киева.
Возникли пожары. Причинен значительный ущерб.
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