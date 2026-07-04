В результате удара армии РФ по городу Сумы погибли три человека, в том числе ребенок
время публикации: 04 июля 2026 г., 06:37 | последнее обновление: 04 июля 2026 г., 06:45
В результате российского удара по городу Сумы погибли три человека, в том числе ребенок, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
"Удар был нанесен по одной из центральных улиц города. Спасатели помогали доставлять пострадавших в машины скорой помощи, эвакуировали людей и проводили поисковые работы в разрушенных квартирах", – говорится в сообщении.
"Место попадания расчищали от обломков и поваленных деревьев. Из поврежденных квартир удалось спасти 5 человек. Также на месте работал психолог ГСЧС. На месте также 27 граждан получили травмы, среди них – 7 детей", – добавили в ГСЧС.